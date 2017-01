Het is belangrijk om te weten dat de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem sinds 1967 bezet zijn door Israël, zegt docent internationale politiek aan de UGent Tom Ruys in het programma "De wereld vandaag". Dat is door allerlei internationale instanties bevestigd.

In principe is de Vierde Conventie van Genève over oorlogsrecht dus van toepassing, maar Abou Jahjah interpreteert die conventie op een aantal punten verkeerd. Er zijn namelijk een aantal voorwaarden aan de conventie verbonden waaraan een "irreguliere gewapende groep" moet voldoen.

Zo moet het gaan om een hiërarchisch gestructureerde groep, die zich met een uniform of een embleem moet onderscheiden van de burgerbevolking. De groep moet openlijk wapens dragen en moet zelf het oorlogsrecht erkennen. Het is duidelijk dat in Jeruzalem aan al die voorwaarden niet voldaan is.