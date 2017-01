Het nieuws werd vandaag gebracht door Het Laatste Nieuws. Volgens de krant ontving de gedetineerde de handleiding midden december. Ze was echter niet voor hem bestemd.

De gedetineerde in kwestie verwachtte iets te ontvangen via een intern smokkelsysteem -die bestaan in de gevangenis om bijvoorbeeld drugs of gsm-toestellen te verhandelen. Tot zijn verrassing was wat hij in handen kreeg, een stuk papier waarin stond uitgelegd hoe je een bom kunt maken met een koffiefilter. In dezelfde brief was ook sprake van plannen om met cyanide, een heel giftige stof, slachtoffers te maken.

De man die het stuk papier ontving, raakte in paniek en lichtte zijn advocaat in. Die bracht op zijn beurt de politie op de hoogte. Het dossier zit nu bij het parket van Brussel, is bevestigd aan onze redactie.

Even is er ook een onderzoek geweest naar een andere gedetineerde die verklaard had "dat er iets zou gebeuren", maar die dreiging van een aanslag bleek helemaal niet geloofwaardig te zijn.