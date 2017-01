Studio 100-baas Hans Bourlon geeft les in Leuven

Studio 100-baas Hans Bourlon geeft les aan de leerlingen van het zesde Economie-Talen van het Sint-Pieterscollege in Leuven. Bedoeling van dit project is jongeren zin te doen krijgen in ondernemen. VLAJO (Vlaamse Jonge Ondernemingen) stuurt de komende weken 350 ondernemers uit om gastcolleges te geven.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Studio 100-baas Hans Bourlon geeft les in Leuven

Studio 100-baas Hans Bourlon geeft les aan de leerlingen van het zesde Economie-Talen van het Sint-Pieterscollege in Leuven. Bedoeling van dit project is jongeren zin te doen krijgen in ondernemen. VLAJO (Vlaamse Jonge Ondernemingen) stuurt de komende weken 350 ondernemers uit om gastcolleges te geven.