Het BIVV viert zijn 30e verjaardag en dat jubileum gaat gepaard met een grondige vernieuwing van het instituut. Zo gaat het BIVV voortaan ook onderzoek doen naar het algemene veiligheidsthema. "We hebben vastgesteld dat we door de praktijk te koppelen aan onderzoek en data, het gedrag van mensen wel degelijk kunnen veranderen. We trekken nu onze expertise rond verkeersveiligheid door naar veiligheid in de brede zin van het woord", zegt CEO Karin Genoe.

Uit een eerste bevraging in dat licht - die dateert van midden december - blijkt alvast dat 32 procent van de Belgen het afgelopen jaar zijn gedrag door de aanslagen heeft aangepast. "De mensen zijn bijvoorbeeld minder naar plaatsen geweest waar veel mensen bijeenkomen, zoals een shoppingcenter of bioscoop. En we zijn ook wantrouwiger geworden tegenover mensen die we niet kennen", zegt woordvoerder Stef Willems.

Een vijfde van de Belgen vreest dat er dit jaar een aanslag in zijn buurt zal gepleegd worden. Iets meer dan de helft van de landgenoten denkt dan weer dat er niet echt een oplossing is voor de terroristische dreiging en dat we ermee moeten leren leven. 84 procent van de Belgen is er tenslotte van overtuigd dat de dreiging geen tijdelijk fenomeen is.