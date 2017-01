Veel mensen nemen dezer dagen afscheid van hun kerstboom. Weg met de slingers, de kerstballen en de lichtjes. En weg met de naalden, als je een echt exemplaar in huis hebt. En waar blijf je dan met die kerstboom? Veel gemeenten en verenigingen organiseren kerstboomverbrandingen. Van oorsprong een heidens ritueel, nu een gezellig dorps- of buurtfeest, met de nodige oliebollen, worstenbroden en schnaps erbij.

Kerstboomverbrandingen worden de laatste jaren wel eens in vraag gesteld vanuit milieustandpunt. Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij in de atmosfeer, heel ecologisch lijken die kerstboomverbrandingen toch niet te zijn. Zeker niet in tijden waarin gevraagd wordt om minder de auto nemen of de kachel niet te veel aan te steken.

"We hebben geen specifieke meetgegevens van de uitstoot bij kerstboomverbrandingen", zegt Katrien Smet, woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). "Wel komen er bij de verbranding van onversierde bomen fijn stof, dioxines en PAK's (polycylische aromatische koolwaterstoffen, red) vrij. Als er nog versiering in hangt, komen nog andere toxische stoffen vrij."

Afhankelijk van het weer en van de hoeveelheid bomen kunnen de concentraties aan schadelijke stoffen ook verschillen. "Is het windstil, dan kunnen de concentraties oplopen, is er veel wind of regent het, dan zal de vervuiling sneller verdunnen en wegebben."