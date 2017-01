Pastoor Dirk: "Leg maar flink wat geld in de schaal, het komt op tv"

Het is al 13 jaar traditie in de Sint-Pieterskerk in Jette, de mis in het Brussels. Pastoor Dirk wil zo het Brusselse dialect levendig houden, en alle taalgemeenschappen verenigen. Dat zorgt gegarandeerd voor een volle kerk met veel sfeer.

