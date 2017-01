Het zijn al zware (feest)dagen geweest voor verschillende royals op leeftijd. Zo had de Britse koningin Elizabeth (90) last van een zware verkoudheid, net als haar gemaal prins Philip (95). Ze liet zich vandaag voor het eerst in drie weken opnieuw in het openbaar zien en dat voor een kerkdienst op haar buitenverblijf Sandringham. De Britse natie maakte zich zorgen en haalt nu opgelucht adem.

Ook in Zweden was het even paniek. Koningin Silvia (73) bracht rond de feestdagen twee nachten door in het ziekenhuis met klachten van duizeligheid. Haar jongste dochter, prinses Madeleine, bleef aan haar ziekbed waken.

In Luxemburg was "pater familias" groothertog Jean met kerst in het ziekenhuis beland met een fikse bronchitis. Hij werd net op tijd uit het ziekenhuis ontslagen om met zijn familie in het kasteel van Fischbach zijn 96ste verjaardag te vieren.