"Het blijft nog tot vanavond vriezen"

Ons land is in de ban van de eerste winterprik van 2017. Ook deze namiddag blijft het motregenen in het centrum en oosten van het land. Die neerslag zal in het centrum en oosten van het land nog aanvriezen, voor het tegen de avond stilaan begint te dooien, vertelt weerman Frank Deboosere.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Het blijft nog tot vanavond vriezen"

Ons land is in de ban van de eerste winterprik van 2017. Ook deze namiddag blijft het motregenen in het centrum en oosten van het land. Die neerslag zal in het centrum en oosten van het land nog aanvriezen, voor het tegen de avond stilaan begint te dooien, vertelt weerman Frank Deboosere.