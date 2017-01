De winterprik van gisteren is zoals verwacht voorbij. Vanochtend is de dooi in heel Vlaanderen ingetreden. Dat gebeurde wel wat later dan voorspeld, vooral in Antwerpen, Brabant en Limburg. Op sommige plaatsen liggen nog ijsplekken op de weg, maar die verdwijnen de komende uren.

Wie de weg opgaat, moet nu vooral uitkijken voor mist. Die kan op sommige plekken bijzonder hardnekkig zijn. Deze voormiddag is hier en daar kans op lichte neerslag. In de namiddag kan het op sommige plekken opklaren. Het blijft dan overwegend droog. De maxima liggen rond 8 graden aan zee, 4 tot 5 graden in het centrum van het land en 1 tot 3 graden in de Ardennen.

Vanavond en vannacht wordt het zwaarbewolkt met soms wat motregen en in de Ardennen wat winterse neerslag. Het blijft nevelig of mistig met aanvriezende mist in Hoog-België. De minima schommelen dan van 1 tot 4 graden in Vlaanderen en van 0 tot -2 graden in de Ardennen.

Het KMI waarschuwt vandaag voor CO-vergiftiging. U moet opletten met (water)warmingstoestellen.