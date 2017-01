De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn de hele nacht in de weer geweest om de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. "We hebben in heel Vlaanderen gestrooid, zowel op de gewestwegen als de snelwegen", zegt Veva Daniëls. "Door de hevige sneeuwval zijn op sommige plaatsen mogelijk toch niet alle rijstroken vrij. Onze mensen blijven daarom de hele ochtend paraat. We willen weggebruikers vooral aanraden om voorzichtig te zijn op de baan, want op sommige plaatsen kan het gevaarlijk glad zijn."

Het is vrij rustig op de weg. Er zijn vanmorgen enkele ongevallen gebeurd, maar volgens VRT-verkeersanker Hajo Beeckman valt de situatie op de grote snel- en ringwegen best mee. "Enkel in de Kempen en rond Antwerpen zijn door recente sneeuwval niet alle rijstroken berijdbaar. Daar moet je extra uitkijken. Algemeen moet je een iets langere reistijd incalculeren. In alle regio's - behalve aan de kust - zijn alle wegen wel glad, ook de fiets- en voetpaden. Wees alert, ook als je op het eerste gezicht geen sneeuw of ijs ziet liggen."