Reizigers urenlang vast op Thalystrein door brand in locomotief

Er is veel hinder op de hogesnelheidslijnen via Brussel nadat vanmiddag in de locomotief van een Thalys brand is uitgebroken. De brand is onder controle maar de treinreizigers zitten al uren vast aan de grens tussen Frankrijk en België.

