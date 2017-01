Begin jaren negentig keert hij terug naar de NBB tot hij in 1995 gecoöpteerd senator voor de VLD wordt in de Belgische senaat. In 1999 wordt hij kabinetschef van toenmalig premier Verhofstadt in de eerste paars-groene regering. In 2003 wordt hij benoemd tot minister van Staat. Na zijn tijd op het kabinet van de premier wordt hij ondervoorzitter van de NBB.

Tijdens de financiële crisis van 2008 leidt hij de werkgroep die de getroffen Belgische banken heeft gered. Enkele jaren later, in 2011, volgt hij Guy Quaden op als gouverneur van de Nationale Bank van België en dat is hij gebleven tot hij zelf in 2015 wordt opgevolgd door Jan Smets. Sindsdien is hij lid van de raad van de Europese Centrale Bank (ECB) die toezicht houdt op de grote banken.