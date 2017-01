Dat zou deels te wijten zijn aan de strengere Vlaamse regelgeving, maar ook aan de visquota die strenger zijn voor ons deel van de Noordzee dan voor de noordelijke delen van de zee. Hierdoor gaan veel Belgische vissers in noordelijker gelegen visgronden vissen en brengen die hun vangst in pakweg Urk binnen, in plaats van in Zeebrugge of Oostende. Volgens De Standaard is daardoor eind vorig jaar 8 procent minder vis binnengebracht bij de Vlaamse Visveiling dan in het jaar daarvoor.

We zijn daarenboven erg afhankelijk geworden van de import van vis. Dat is geen nieuw gegeven, maar zorgt er wel voor dat we kwetsbaar zijn voor problemen die we minder of niet in de hand hebben. Een van de voornaamste oorzaken van de huidige recordprijzen is bijvoorbeeld het weer in Scandinavië. Eindejaarsstormen hebben er lelijk huisgehouden en ervoor gezorgd dat de vissersboten er niet konden uitvaren. De import van vis uit die regio droogt dus op waardoor de prijzen stijgen.

Door die hoge prijzen zien verschillende viswinkels zich genoodzaakt om tijdelijk de deuren te sluiten. De winkels die wel open blijven, vragen hoge prijzen. Die prijzen zijn dan vaak het dubbele van de normale prijzen. Zo’n 40 euro voor een kilogram kabeljauw is geen uitzondering. Anderzijds zijn er ook nog voldoende goedkopere alternatieven op de markt zoals tarbot, griet of pieterman.