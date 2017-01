Luc Coene over Optima-dossier

Luc Coene, voormalig gouverneur van de Nationale Bank, is overleden. In juni sprak hij zich in "De zevende dag" nog uit over het optima-dossier. Luc Coene was 69 jaar oud en al een tijdje ziek.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Luc Coene over Optima-dossier

Luc Coene, voormalig gouverneur van de Nationale Bank, is overleden. In juni sprak hij zich in "De zevende dag" nog uit over het optima-dossier. Luc Coene was 69 jaar oud en al een tijdje ziek.