Op de Oude Mijnsite van Beringen kan je sinds kort een duik nemen tussen duizenden vissen in een supergroot aquarium. Het is 36 meter breed en 10 meter diep. Marnix, Maxine en Josefien gaan op verkenning in de onderwaterwereld.

Op de Oude Mijnsite van Beringen kan je sinds kort een duik nemen tussen duizenden vissen in een supergroot aquarium. Het is 36 meter breed en 10 meter diep. Marnix, Maxine en Josefien gaan op verkenning in de onderwaterwereld.