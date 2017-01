Door de actie van vannacht moesten in allerijl agenten uit de wijkafdelingen opgetrommeld worden, vertelt politiewoordvoerster Julie Mampuy. "De dienstverlening aan de bevolking is op geen enkel moment in het gedrang gekomen."

"Vanzelfsprekend mag de dienstverlening niet in het gedrang komen, dus we hebben onmiddellijk de vijf gemeentelijke afdelingen van onze politiezone gevraagd om ploegen op het terrein te brengen. Vanmorgen hebben we in totaal zeven ploegen op het terrein, samen met de anti-overvalsbrigade en de brigade die de veiligheid in het openbaar vervoer verzekert."

Sommige agenten die in allerijl zijn opgetrommeld, zijn niet te spreken over de onaangekondigde actie van hun collega's. "De werkdruk is voor ons ook erg hoog. Gewoon niet komen opdagen, zonder overleg. Terwijl wij het dan weer mogen oplossen", klinkt het bij een van die agenten die liever anoniem wenst te blijven.

Om half 11 geeft de korpschef een persconferentie en om 11 uur volgt er een overleg tussen de korpschef en de vakbonden.