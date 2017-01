Hans Van Alphen helpt u met uw sportieve voornemens

Hans Van Alphen is het boegbeeld van een campagne van Sport Vlaanderen. Daarom gaf hij vanochtend in natuurdomein "De Teut" in Zonhoven een trainingssessie atletiek, om diegenen die in 2017 meer willen gaan sporten niet te snel te laten opgeven.

