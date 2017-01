Passagierslijsten op internationale treinen, bussen en boten, zoals we die ook kennen voor vliegtuigen. Het is iets waar minister Jambon al meermaals toe heeft opgeroepen. Toen eind vorig jaar bleek dat Anis Amri, de verdachte van de aanslag in Berlijn, bij zijn vlucht makkelijk per bus door verschillende landen kon reizen, riep hij zijn Europese collega's nogmaals op werk te maken van het idee. De Nederlandse regering liet gisteren weten te willen praten over een dergelijk plan.

De reizigersverenigingen in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn echter minder te spreken over het plan. In een gemeenschappelijk persbericht hebben zij het over "de moeilijkheden voor reizigers die onderweg hun reis moeten aanpassen". "In een eengemaakt Europa is het toch logisch dat we voor grensoverschrijdende ritten dezelfde flexibiliteit hebben als voor binnenlands treinvervoer", stellen de reizigersverenigingen. "We begrijpen niet waarom voor een rit Antwerpen-Rotterdam of Luik-Aken meer plichtplegingen nodig zijn dan voor een rit München-Hamburg."