Francken pakt uit met de cijfers op zijn persoonlijke blog, Theo tuurt, onder de titel "Goede voornemens: criminele illegalen".

"1.595, zoveel criminele illegalen zetten we in 2016 vanuit een Belgische gevangenis het vliegtuig op richting thuisland. Méér dan 4 per dag! Nooit waren het er meer", schrijft Francken. Hij wijst er ook op dat dit een goede zaak is om de overbevolking in Belgische gevangenissen aan te pakken en prijst "de uitstekende samenwerking" met zijn collega op Justitie, Koen Geens (CD&V).

Net als gisteren - toen over de aanvragen tot regularisatie - post Francken er een grafiekje bij. Volgens die cijfers is het aantal uitwijzingen van illegale criminelen stelselmatig gestegen in de voorbije vijf jaar, te beginnen van 369 in 2011 en dan zo over 378 (2012), 629 (2013), 625 (2014) en 1.437 (2015) tot de huidige 1.595.

Het zijn vooral Marokkanen, Roemenen en Albaniërs die het voorbije jaar werden teruggestuurd.