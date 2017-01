Anis Amri stak vier grenzen over met een wapen op zak

Het is nu zeker: de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn is twee dagen na zijn terreurdaad ook in ons land geweest.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Anis Amri stak vier grenzen over met een wapen op zak

Het is nu zeker: de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn is twee dagen na zijn terreurdaad ook in ons land geweest.