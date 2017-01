De Vlaamse bedrijven vinden steeds beter de weg naar het water, stellen de waterwegbeheerders. In totaal werd er voor 70,5 miljoen ton goederen vervoerd, 3 miljoen ton of 4,5 procent meer dan in 2015. Vooral bij het containervervoer is de groei opmerkelijk: daar worden jaar na jaar nieuwe recordcijfers genoteerd. In 2016 ging het om 750.000 vervoerde eenheden, 9 procent meer dan in 2015.

Stinissen ziet een verklaring in de investeringen die de voorbije jaren werden gedaan, niet alleen in de waterwegen zelf, maar bijvoorbeeld ook in bedrijfsterreinen aan het water. Voor de Vlaamse regering zijn de groeicijfers een opsteker, want elke vracht die over het water gaat, belandt niet in de file, aldus bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). Die wil het aandeel van de binnenvaart trouwens nog verder verhogen.

In het kader daarvan gaan deze maand de twee waterwegbeheerders -nv De Scheepvaart en nv Waterwegen en Zeekanaal- fuseren tot de Vlaamse Waterweg nv. "Eén sterke speler zal de groeimarge op onze waterwegen nog beter kunnen benutten", aldus Weyts. Topman Chris Danckaerts meent dat de fusie de nodige slagkracht biedt "om van de Vlaamse waterwegen echte snelwegen te maken".