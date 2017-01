We schrijven woensdag 21 december, twee dagen na de aanslag in Berlijn. Anis Amri, de man die wellicht verantwoordelijk is voor de twaalf doden en vele gewonden, is op de vlucht. In de late namiddag neemt hij de trein vanuit Amsterdam naar Brussel-Noord, waar hij rond 19 uur aankomt. Twee uur lang zou hij er vertoeven.

Twee uur voor zijn aankomst in ons land had Duitsland al een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Had onze politie hem dan kunnen oppakken?

Zo eenvoudig is het niet, benadrukt VRT-justitiespecialiste Sofie Demeyer. "Zo'n internationaal opsporingsbericht komt meteen in het schengeninformatiesysteem. Dat is een databank waar alle politiediensten toegang toe hebben. Zij konden op dat moment dus zien dat een zekere Anis Amri wordt gezocht als verdachte van de aanslag in Berlijn."

"Betekent dat dan ook dat hij meteen moet worden gepakt?", gaat Demeyer voort. "Het kan natuurlijk, maar het kan alleen als er identiteitscontroles gebeuren. Mocht de identiteit van Amri gecontroleerd zijn, dan hadden ze kunnen zien dat hij internationaal wordt gezocht. Maar niemand wist op dat moment waar hij ergens uithing. Kan je dan alle stations in Europa gaan afsluiten om identiteitscontroles te doen? Neen. Ik denk dus niet dat je met een steen kan gooien naar onze politiediensten."