De geneesmiddelen bevatten efedrine, een vrij onschuldig product dat ook in hoestsiroop zit. Maar efedrine is ook de basisgrondstof om het sterk verslavende methamfetamine te maken, beter bekend als crystal meth of ice, en daarom is de invoer van het product verboden in Mexico. De Mexicaanse drugsbaron Ezio Figueroa-Vasquez, beschouwd als één van de grootste producenten van methamfetamine ter wereld, zocht daarop contact met fabrikanten of handelaars in efedrinehoudende geneesmiddelen in Azië, Afrika en Europa om hem die medicamenten in grote hoeveelheden te verkopen, om vervolgens in zijn laboratoria in Mexico de efedrine uit de geneesmiddelen te destilleren.

Het onderzoek in België begon toen in november 2008 een zending van vijf miljoen efedrine-houdende pillen onderschept werd op Brucargo. De zending was afkomstig van het bedrijf Sterop Overseas en had als bestemming een bedrijf in Mexico. In dezelfde zending zaten ook 100.000 pillen Ciprofloxacine, een algemeen antibioticum, waarvoor Sterop Overseas zelfs geen uitvoervergunning had. Onderzoek wees uit dat in september 2008 ook al een transport van 10.009.000 efedrinepillen afkomstig van Sterop Overseas in beslag genomen was, ditmaal in Belize. Volgens het federaal parket had Sterop Overseas tussen juni 2007 en oktober 2008 maar liefst 78.589.000 efedrinetabletten naar Mexico uitgevoerd, goed voor meer dan 4,5 ton pure efedrine. Ook zouden er 4 zendingen Ciprofloxacine geweest zijn.