Deelfietsen winnen aan populariteit

Bij de Belgische stations kan je "Blue Bikes" lenen met een dagpas of een abonnement. Het gebruik hiervan is in drie jaar tijd verzesvoudigd. En ook de stadsfietsen in Brussel en Antwerpen vallen steeds meer in de smaak.

