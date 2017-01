Deze kinderen maken wel heel goede voornemens

Het nieuwe jaar is begonnen. En daar horen goede voornemens bij. "Karrewiet" vroeg aan enkele kinderen in Mechelen wat zij anders of beter willen doen in 2017.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

