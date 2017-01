Dat bleek goed te werken, maar was tijdelijk en is enkele dagen geleden stopgezet. Volgens minister Weyts is dat niet meer nodig na de ontruiming van het vluchtelingenkamp nabij de Kanaaltunnel in Calais. Wel is de minister bereid om omheinde parkings te maken waar de chauffeurs met hun truck veilig de nacht kunnen doorbrengen.

Febetra is daar echter niet over te spreken. Volgens de federatie was beloofd om eerst een evaluatievergadering te organiseren, maar is dat niet gebeurd. Febetra was daar alleszins niet op uitgenodigd. De federatie vindt wel dat de bewaking efficiënt was, want sinds de invoering ervan waren er geen incidenten meer.