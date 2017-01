Fruittelers in Haspengouw planten hagen om bijenpopulatie in stand te houden

Wereldwijd gaat de populatie van bijen sterk achteruit. In de fruitsector zijn deze insecten belangrijk voor de bestuiving van fruitbomen. In Haspengouw is fruitteelt een belangrijke economische activiteit en dus doen ze er alles aan om de bijenpopulatie in stand te houden.

