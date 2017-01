Auteur: Belga

Belga De belastingdienst heeft vorig jaar 2.734 spontane meldingen ontvangen van landgenoten die hun buren, familie of collega's "verklikken" bij de fiscus. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Het aantal is daarmee min of meer stabiel gebleven in vergelijking met 2015.