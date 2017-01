20-jarige vrouw opgepakt na ongeval met vluchtmisdrijf

In Limburg is een verdachte opgepakt van het ongeval met vluchtmisdrijf gisteren in Bree. Het gaat om een jonge vrouw van 20. Vlakbij een woonzorgcentrum werd een vrouw van 91 aangereden op een oversteekplaats, ze overleefde het ongeval niet.

