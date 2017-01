In 42 procent van alle ongevallen met vluchtmisdrijf was de bestuurder onder invloed van alcohol of andere verboden middelen. Soms zijn hun papieren niet in orde en hebben ze schrik om daarvoor gestraft te worden. Dat vluchtmisdrijf plegen beschouwd wordt als een nog veel ernstiger feit, komt bij sommige bestuurders niet in hun hoofd op.

Soms speelt ook de angst voor reputatieverlies een rol, zegt Stef Willems van het BIVV. "Ze maken zich zorgen over hun imago en sociale positie." Wanneer een ongeval zich afspeelt op een verlaten weg of er enkel materiële schade is zoals een autospiegel of een verkeersbord, kan de bestuurder sneller in de verleiding komen om de plek te ontvluchten.