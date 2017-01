Koning Winter is in het land en dat wil zeggen dat het hier en daar gevaarlijk glad is. Het KMI meldt dat het alvast tussen 18 uur vanavond en 7 uur morgenvroeg uitkijken is voor aanvriezende mist in het gehele land. Vannacht gaan de temperaturen overal onder het vriespunt. In de Ardennen is het zelfs -7 graden.

Er is dezer dagen niet al te veel volk op de baan, waardoor het strooizout niet altijd zijn werk kan doen. Het is dus hier en daar oppassen geblazen. Wees extra voorzichtig op op- en afritten, in tunnels, onder bomen en op plaatsen met veel wind of schaduw. Met onderstaande tips komt u al een heel eind.