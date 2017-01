Iets na 14 uur vanmiddag zijn in Gozée, een deelgemeente van Thuin in de buurt van Charleroi 3 jonge vrouwen aangereden door een trein. Het trio -tussen de 20 en de 30 jaar oud- zou zich op of naast de sporen hebben gevonden toen een trein uit de tunnel kwam aangereden en hen heeft aangereden. Twee van hen hebben de aanrijding niet overleefd. De derde is gewond geraakt en vecht momenteel voor haar leven.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wie de slachtoffers zijn en wat ze in de buurt van de sporen deden. Volgens persagentschap Belga is de tunnel waar de trein uitkwam een populaire plaats voor daklozen, die er hun toevlucht zoeken.

Het treinverkeer tussen Charleroi en Lobbes is onderbroken. Er zijn vervangbussen ingelegd. Op de trein zelf zitten nog een 20-tal personen vast. Ze kunnen voorlopig niet worden geëvacueerd, omdat de trein tot stilstand is gekomen op een brug.