Maar het gaat nog verder. Zo zorgt ook het handschrift bijvoorbeeld voor bepaalde vooronderstellingen." Daarom is het volgens Lievens niet slecht om na te denken over elektronische examens.

Ook over meerdere correctoren of een volgorde van verbeteren moet worden nagedacht. "Docenten krijgen een bepaald beeld na het verbeteren van de eerste vraag. Dat kan dan mogelijk de tweede vraag beïnvloeden. Zelfs als we de naam wegnemen, blijven er biases bestaan."

Lievens beseft dat niet alle evaluaties onderworpen kunnen worden aan anonimiteit. "Mondelinge examen moeten niet mee op de schop. Schriftelijke examens zijn ook niet per se de beste evaluatie, maar waar we die doen, moeten we objectief zijn."