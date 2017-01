Yzermans: "Er zijn hier geen woorden voor"

Het Belgische dodelijke slachtoffer van de schietpartij in Istanbul is een twintiger uit Houthalen-Helchteren. De burgemeester van Houthalen-Helcheren Alain Yzermans (SP.A-Groen-Plus) was bij de familie van de jonge man.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Yzermans: "Er zijn hier geen woorden voor"

Het Belgische dodelijke slachtoffer van de schietpartij in Istanbul is een twintiger uit Houthalen-Helchteren. De burgemeester van Houthalen-Helcheren Alain Yzermans (SP.A-Groen-Plus) was bij de familie van de jonge man.