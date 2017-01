"Dat zogenaamde responsabiliseringsmechanisme is een hefboom om bij elke begrotingsbespreking eerst een debat over asociale besparingsmaatregelen aan te vatten en de akkoorden van de sociale partners in vraag te stellen", schrijven de vakbonden en ziekenfondsen. Maar het zijn vooral de inkomsten die tegenvallen, en niet de uitgaven, zegt Mario Coppens van de liberale vakbond ACLVB in een reactie aan VRT Nieuws. "Die inkomsten vallen tegen, onder meer door de taxshift die een gat veroorzaakt in de sociale zekerheid."

De discussies over verantwoorde uitgaven zijn volgens de briefschrijvers niet nieuw. Maar nieuw is wel dat die arbitrage wettelijk verankerd wordt. "In de toekomst zal de sociale zekerheid nog meer blootgesteld zijn aan permanente politieke arbitrages", menen ze. Volgens Rudy De Leeuw van de socialistische vakbond ABVV is er al genoeg controle. "Maar die gebeurt eenzijdig, zonder rekening te houden met vakbonden en mutualiteiten." Daardoor neemt de armoede toe volgens De Leeuw en verschuiven de kosten naar de OCMW's door verlengde loopbanen en toenemende ziektekosten. "In plaats van die sociale behoeften door het beleid op te vangen, stelt de regering de sociale zekerheid in vraag door haar onvoldoende te financieren." Onaanvaardbaar, vinden de vakbonden en ziekenfondsen.