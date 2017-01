Deze namiddag ligt de nadruk op de lage bewolking. Hier en daar is er gemiezer en dat kan met temperaturen rond het vriespunt aanvriezen. Er is dus een risico op een glad wegdek.

Vannacht trekt dan een regen- en sneeuwzone van het noordwesten naar het zuidoosten over het land. Aan de kust is dat doodgewone regen. "Maar in het binnenland is dat al snel smeltende sneeuw of sneeuw", voorspelt weerman Frank Deboosere. "En die kan ook in Vlaanderen eventjes blijven liggen bij minima rond het vriespunt. Uitkijken dus."

Komende week blijft het licht wisselvallig, met 's nachts altijd lichte vrieskou.