De aanslag vond plaats in een populaire discotheek in Istanbul, waar een nieuwjaarsviering aan de gang was. Een schutter opende lukraak het vuur op de feestgangers.

Op het moment van de aanslag waren zo'n 700 mensen aanwezig in de discotheek, die ook populair is bij buitenlanders. Tot nu zijn 39 doden geteld. Bij hen is dus ook een Belg, vreest Buitenlandse Zaken. Het gaat om een twintiger uit Limburg, met de dubbele nationaliteit.

De dader zelf is nog steeds voortvluchtig. De Turkse politie is koortsachtig op zoek.