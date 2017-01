De activiteiten rond oudjaar gingen gisteravond om 20 uur van start in de voetgangerszone in de hoofdstad, met de zogenaamde "Dundu", grote transparante marionetten, die wandelden tussen de Beurs en het De Brouckèreplein. Daarna zette een DJ de aanwezigen aan het dansen, waarna om middernacht het traditionele vuurwerk werd afgestoken. Vorig jaar werd dat vuurwerk nog afgelast vanwege de terreurdreiging.

"De avond was een succes en we hebben ons doel, om de mensen samen te brengen in de straten van Brussel in het kader van een feestelijk en familiaal evenement, bereikt", aldus Olivier Mees. "Het De Brouckèreplein zag zwart van het volk en er was ook heel veel volk aanwezig aan de Beurs." Precieze cijfers zijn er echter nog niet.

In Antwerpen kwamen zo'n 85.000 mensen afgezakt naar de Scheldekaaien voor het grootste nieuwjaarsvuurwerk van het land. Het mistige weer strooide echter roet in het eten, de toeschouwers zagen niet al te veel. Volgens de politie is het ook in de Scheldestad rustig gebleven. De Gentse politie telde dan weer 20.000 feestvierders, en ook daar verliep het feestgedruis zonder incidenten.

Ook elders in het land waren er festiviteiten voor de jaarwissel. Wie gedronken had, kon trouwens opnieuw rekenen op de Responsible Young Drivers, al voor de 25e keer. Ruim 200 vrijwilligers brachten zo'n 1.500 feestvierders en hun auto veilig thuis.