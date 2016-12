Vooral in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen en op de linker Scheldeoever van de provincie Antwerpen lieten al heel wat mensen zich verrassen en zijn ze onderuitgegaan. "We worden overspoeld door patiënten met breuken. Dat geeft traumalijsten voor de komende twee tot drie dagen", zegt dokter Chris Govaerts van de spoedafdeling van het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. "Mensen zien niet dat het glad is of onderschatten de ijzel en breken hun polsen, schouders, benen of heupen."

Ook in de komende oudejaarsnacht kunnen de wegen er gevaarlijk glad bij liggen, waarschuwt het KMI. Uit de lage bewolking kan er namelijk lichte neerslag vallen die kan aanvriezen. Ook de nevel en mist zelf zullen aanvriezen. Enkel aan de kust is er geen gevaar.

Ook morgen op nieuwjaarsdag is er kans op gladheid. In de nacht van zondag op maandag trekt dan een neerslagzone over ons land waaruit sneeuw of smeltende sneeuw zal vallen.