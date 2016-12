De gemiddelde temperatuur van 2016 kwam in Ukkel uit op 10,7 graden (tegen een "normale" waarde van 10,5 graden). Dat betekent een terugkeer naar normale waarden na twee erg warme jaren, zegt het KMI. In 2015 bedroeg de gemiddelde temperatuur 11,3 graden; 2014 was met 11,9 graden zelfs "het warmste jaar in Brussel-Ukkel sinds het begin van de klimatologische metingen in 1833".

Het hele jaar door was de temperatuur maand na maand vrij normaal. Alleen september was zeer abnormaal warm, terwijl oktober dan weer abnormaal koud was.

Ook de totale neerslaghoeveelheid (942,3 mm), het aantal onweersdagen (95) en de zonneschijnduur (1.571 uur en 46 minuten) kunnen we als normaal bestempelen. Alleen de gemiddelde windsnelheid was met 3,4 m/s zeer abnormaal laag in Ukkel. Bijna elke maand lag de gemiddelde windsnelheid onder zijn normale waarde, stelt het KMI.