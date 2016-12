Louise is van de troon gestoten. Hoewel Vlaamse ouders vorig jaar nog het meest kozen voor die naam, is Mila nu de populairste. Lucas was ook vorig jaar al de meest gekozen voornaam voor jongens.

In Vlaanderen zijn tussen 1 januari en vandaag, 30 december 2016, welgeteld 351 meisjes met de voornaam Mila geboren. Op de tweede en de derde plaats staan Emma (341) en Olivia (327). Op vier volgt Louise (312) en op vijf Elise (305). Andere populaire namen in de top tien zijn Ella (277), Marie (264), Noor (258), Nora (243) en Anna (214).

Aan de kant van de jongens is Lucas dus de winnaar. 363 jongens kregen in Vlaanderen die naam. Daarop volgen Louis (334) en Finn (331). Op vier staat Liam (311) en op vijf Noah (276). Nog in de top tien staan vervolgens Arthur (269), Jules (263), Vince, (262), Stan (253) en Victor (243).