Het is stralend mooi winterweer vandaag. Hoewel het erg zonnig is, is het momenteel over het hele land aan het vriezen. In de namiddag komen de maxima wel nog boven het vriespunt. Plaatselijk kan het dan hoe dan ook erg glad zijn. De mist die gisteren nog over de weg ging, is op de meeste plaatsen wel weggetrokken. Doordat veel mensen niet werken tussen kerst en nieuw valt de hinder op de weg goed mee.