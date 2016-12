Staatssecretaris Francken is niet blij met die beslissing. "De Dublinakkoorden worden steeds vaker uitgehold door rechterlijke uitspraken", zegt hij in "De ochtend". Hij vreest dan ook voor een precedent. "België was het eerste land waar een probleem was met terugsturen naar Griekenland, intussen kan niemand nog asielzoekers terugsturen naar Griekenland. Als we ook al niemand meer naar Duitsland kunnen sturen."

"Volgens de rechter heeft Duitsland mensonwaardige opvangfaciliteiten voor gezinnen. Eigenlijk zegt de rechter: Sie schaffen das nicht, dus België moet iedereen maar bij zich houden", zegt Francken voorts. "Landen die investeren in opvang worden eigenlijk gestraft. Wie weinig doet, wordt beloond want die krijgen geen nieuwe asielzoekers meer binnen via andere landen. Dit shoppen in opvang moet stoppen." De staatssecretaris gaat na of zijn administratie nog in beroep kan gaan tegen de beslissing.