Airbnb is de laatste jaren steeds populairder geworden, maar ligt de laatste tijd ook vaker onder vuur. Eerder dit jaar besliste de Duitse hoofdstad Berlijn dat haar inwoners enkel een kamer mochten aanbieden via het verhuurplatform. Een volledige woonst doorverhuren kon niet langer. Ook Amsterdam pakte de woningverhuursite aan. Daar mogen inwoners een volledig huis of appartement niet meer langer dan 60 dagen verhuren. Daar is Airbnb ook zelf verantwoordelijk voor de controles. Het bedrijf zal vanaf januari een speciale teller op hun website plaatsen. Zodra ze hun appartement 60 dagen verhuurd hebben, kunnen ze geen nieuwe boekingen meer accepteren. Steden als Amsterdam en Berlijn doen dit in een poging om de druk op de krappe woningmarkt te laten afnemen.