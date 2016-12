Toch is het aantal mannelijke leerkrachten er de afgelopen jaren niet dramatisch op achteruitgegaan. In het lager onderwijs zien we op 4 jaar tijd een verschuiving van slechts 1 procent in de verhouding man-vrouw. In het kleuteronderwijs steeg het aantal mannen de afgelopen 4 jaar zelfs met 3 procent.

De absolute cijfers zijn echter iets meer verontrustend. Sinds 2012 zijn er in het basisonderwijs slechts zo'n 150 mannelijke leraren bijgekomen in vergelijking met zo'n 2.500 vrouwen. Voor het secundair onderwijs gaat het zelfs om 800 mannen minder dan in 2012, terwijl het vrouwelijke lerarenkorps met bijna 1.000 in aantal is gegroeid.

Meuleman vraagt daarom aan minister Crevits om de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen en scholen te laten werken met een indicatief streefcijfer wat betreft het aantal mannen en vrouwen binnen het lerarenkorps. Bovendien spoort ze de minister aan om via campagnes en rolmodellen meer mannen warm te maken om leerkracht te worden.