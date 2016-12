Dit jaar is al 8,5 miljoen extra geïnvesteerd in veiligheidsinfrastructuur bij de spoorwegen, maar voor volgend jaar steekt de federale regering nog een tandje bij met 13,5 miljoen euro extra, waarvan 6,5 miljoen om het extra personeel bij Securail te betalen en 7,5 miljoen voor veiligheidspoortjes met x-rays en metaaldetectoren én extra veiligheidscamera's. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

"De aanbesteding loopt, de installatie is gepland voor de eerste helft van 2017", bevestigt Bart Crols van de NMBS aan onze redactie. De veiligheidspoortjes komen er in drie grote stations met internationale treinen: Brussel-Zuid, Antwerpen-Centraal en Luik-Guillemins. "Het gaat niet om vaste poortjes, maar om poortjes die niet systematisch of permanent worden geplaatst", legt Crols uit. "Door niet systematisch te werken, bereik je een groter afschrikwekkend effect."

Voorlopig wordt er niet aan gedacht om ook in andere grote stations veiligheidspoortjes te plaatsen. "Je mag reizigersbewegingen niet gaan blokkeren door overal poortjes te plaatsen, want zo creëer je nieuwe veiligheidsrisico's", legt Bart Crols uit. "Je moet een evenwicht zien te vinden tussen veiligheidsmaatregelen en reizigersbewegingen." In de andere stations moet meer veiligheid komen van meer patrouilles door Securail.

De NMBS bevestigt dat er een studie loopt naar het gebruik van camera's met gezichtsherkenning. "We kijken altijd naar de nieuwste technieken op de markt", zegt Crols, "maar hier zitten we nog in een studiefase". Als er dergelijke camera's worden aangeschaft, dan zijn die in de eerste plaats bestemd voor de grote stations met veel internationaal reizigersverkeer.

Camera's met gezichtsherkenning worden nu al gebruikt op Brussels Airport. In het treinstation onder de luchthaven staan er ook al veiligheidspoortjes.