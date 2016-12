De fraude met spookfacturen is echter slechts een relatief kleine groep binnen de ruim 20.000 meldingen die de FOD Economie binnen kreeg. De grootste groep zijn namelijk klachten over reclame op het internet (8.524 meldingen) of over andere vormen van ongewenste communicatie (2.962 meldingen).

Daarnaast komen er ook dagelijks talloze meldingen binnen over zaken die mensen gekocht hebben via het internet, maar waarmee ze niet tevreden zijn (4.056 meldingen). Tot slot hebben het afgelopen jaar ook al 2.176 mensen geklaagd over een verkeerde levering, namaakgoederen of zelfs het totaal uitblijven van de levering.

Meer dan een kwart van de meldingen die binnenkomen op meldpunt.belgie.be wordt overgemaakt aan de politie.