"Allez, Chantez!" laat iedereen meezingen op de kerstmarkt van Gent

Meezingen op de kerstmarkt, dat kon vanavond in Gent met "Allez, Chantez!" Het concept is simpel: een uurtje lang een tiental nummers zo goed mogelijk meezingen. Gewoon omdat dat gezellig is en plezant, en om de de kou te vergeten.

