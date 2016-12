De forse stijging is een gevolg van de vluchtelingencrisis van vorig jaar. De vluchtelingen die toen binnenkwamen, krijgen pas dit jaar bescherming omdat het zes maanden tot een jaar duurt om een dossier af te ronden. Dat geeft een vertekend beeld, want ondanks het recordaantal erkenningen lijkt het zwaarste van de vluchtelingencrisis voor ons land achter de rug. Mogelijk is het aantal nog iets hoger, aangezien erkende vluchtelingen onder bepaalde voorwaarden familie kunnen laten overkomen.

Een groot deel van de vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden, vooral uit Syrië, maar ook uit Irak en Afghanistan. "Daarom is het erkenningspercentage zo hoog", verklaart Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. De beschermingsgraad is 54,8 procent in 2016, net iets hoger dan vorig jaar. Toen zijn 52,7 procent van de aanvragen erkend.