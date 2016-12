Van wie namen we dit jaar afscheid?

Auteur: Alexander Dumarey, Sandra Cardoen, Kirsten Sokol

Alexander Dumarey, Sandra Cardoen, Kirsten Sokol 2016 is een loodzwaar jaar geweest. Heel wat bekende koppen lieten het leven, onder hen flink wat muzikale grootheden als David Bowie, George Michael, Prince en Leonard Cohen. In eigen land namen we afscheid van kleppers als Toots Thielemans, Eddy Wally, Gaston Berghmans en Marc Sleen. En dan waren er ook de slachtoffers van 22 maart, of was u misschien al Boutros Boutros Ghali of pakweg Nancy Reagan vergeten? Het lijstje dit jaar is buitengewoon lang. Wij grasduinden in het archief en maakten voor u een selectie.